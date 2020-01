Kolumne Mensch Gladbach : Die Stadt der guten Vorsätze

Mönchengladbach Mit dem Start in das neue Jahr wird traditionell die Frage gestellt, was besser laufen könnte. Gute Vorsätze gäbe es auch für Mönchengladbach. Wir hätten da ein paar Vorschläge ...

1. Gelassenheit: Außer den oben genannten Beispielen gehört auch dieser Wunsch zu den Top-Vorsätzen. Das liegt daran, dass es heutzutage oftmals zu konfrontativ und aufgeregt zugeht. Das ist in Mönchengladbach nicht anders. Der Entwurf für das neue Rathaus, die Kritik der Opposition im Stadtrat, der Autofahrer, der sich vor der Schule an der Gartenstraße an das vorgeschriebene Tempo 30 hält, die lange Schlange an der Kasse im Supermarkt, die bisher einzige Fahrradstraße – der Puls schnellt hoch, das Adrenalin strömt geballt durch den Körper, es wird geschimpft, gedrängelt, befürchtet, vermutet und sich empört. Deshalb: einfach mal einen Gang rausnehmen, abwarten und zuhören.