Positive Bilanz : 4385 Gäste auf Städte-Tour

Mönchengladbach Die Marketing-Gesellschaft bietet auch in diesem Jahr wieder viele Führungen an.

Nach den guten Ergebnissen in den vergangenen Jahren zieht die Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) wieder eine positive Bilanz für die Stadt-Touren in 2019. An den 84 öffentlichen Führungen zu festgelegten Terminen nahmen insgesamt 1631 Personen teil. Höchste Buchungszahlen verzeichneten im vergangenen Jahr die geführten Stadtausflüge in den Sommermonaten Juni und Juli. Die 165 individuell gebuchten Touren zählten 2754 Gäste, Spitzenmonate waren dabei April bis Oktober. Insgesamt haben 2019 an 249 Stadt-Touren in Mönchengladbach 4385 Gäste teilgenommen.