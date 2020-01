Unglück zerstörte Steuerungsgerät : Ampel in Rheydt weiter defekt

Mönchengladbach Der Ausfall der Lichtzeichenanlage hat bereits zu einem Unfall geführt.

Wer auf der Dorfbroicher Straße unterwegs ist und nach links in die Friedensstraße oder Gracht abbiegen beziehungsweise die Kreuzung möchte, muss zurzeit höllisch aufpassen. Denn dort ist schon seit über einer Woche die Ampelanlage außer Betrieb. Am zweiten Weihnachtstag war das Steuerungsgerät bei einem Unfall zerstört worden. Ein Taxifahrer, der am Lenkrad einen medizinischen Notfall erlitt, war zunächst gegen einen Stromkasten gefahren und dann mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohändlers gelandet. Die kurze Unfallfahrt endete, nachdem das Taxi gegen ein dort geparktes Auto geprallt war und dieses auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben hatte. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, in einigen Haushalten fiel der Strom aus, und die Ampelanlage wurde zerstört.