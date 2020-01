Hallenfußball : Klarer Favorit tritt wieder mit seiner ersten Garnitur an

So sah es 2019 aus: Der TSV Kaldenkirchen gewann die Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal (Archivfoto). Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Hallenfußball Union Nettetal startet eindeutig favorisiert am Sonntag bei den Hallenstadtmeisterschaften in Nettetal – zumal der Oberligist besser besetzt sein wird als im vergangenen Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philip von der Bank

Im vorigen Jahr noch mit der Reserve an den Start gegangen, nun aber wieder mit der Ersten Mannschaft dabei: Die Oberliga-Fußballer des SC Union Nettetal sind am Sonntag ab 11 Uhr der haushohe Favorit auf den Titel bei der Nettetaler Stadtmeisterschaft in der Sporthalle an der Süchtelner Straße. Die Konkurrenz hofft zwar auf den ein oder anderen Coup gegen das mit Abstand klassenhöchste Team, wird sich dafür allerdings mächtig strecken müssen.

Im Vergleich zum Vorjahr gestaltet sich die aktuelle Situation rund um Union Nettetal noch prekärer: Das Team von Trainer Andreas Schwan steckt tief im Tabellenkeller fest und hat nur noch minimale Chancen auf den Klassenverbleib. Dennoch entschied sich der Verein in diesem Jahr dazu, mit der Ersten Mannschaft um den Hallenstadtmeistertitel und der damit verbundenen Teilnahme am Dülkener Hallenmasters zu kämpfen. „Wir wollen uns wieder präsentieren, um ein Zeichen an den Stadtsportverband zu senden und vor allem auch, um Erfolgserlebnisse mitzunehmen“, sagt Unions Co-Trainer Lutz Krienen, der das ersatzgeschwächte Nettetaler Team am Sonntag betreuen wird.

Im Normalfall sollte einem Halbfinaleinzug des Oberligisten nichts im Wege stehen – spannend wird zu sehen sein, wer sich in der schwierigen Gruppe A ebenfalls durchsetzen kann. Schafft der B-Ligist Concordia Lötsch wie schon 2018 und 2019 den sensationellen Sprung ins Halbfinale? Oder machen die A-Ligisten TIV Nettetal und Rhenania Hinsbeck, die neben den Sportfreunden Leuth (B-Liga) die „Todesgruppe“ komplettieren, das Rennen? „In einer sehr starken Gruppe sind wir eher der Außenseiter“, sagt Rhenania-Coach Klaus Hammann.

In der Gruppe B sind die Rollen vom Papier her klar verteilt. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass in dieser Gruppe für mich nur das Halbfinale zählt – ohne den anderen Teams etwas zu wollen“, sagt André Küppers. Der Trainer des A-Ligisten TSV Kaldenkirchen meint mit „den anderen Teams“ vor allem den FC Lobberich-Dyck (Kreisliga B) und den BSV Leutherheide (Kreisliga C), deren Weiterkommen einer großen Überraschung gleichen würde. Neben dem TSV ist das B-Liga-Spitzenteam SuS Schaag für den Einzug in die K.o.-Runde favorisiert.