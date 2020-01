Pfarrerkolumne : Vorsatz: Glauben mit Zweifel

Goch Wöchentlich schreiben Geistliche aus der Region über Themen zu Gott und die Welt. Heute ist Pfarrerin Rahel Schaller an der Reihe.

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ oder in anderen Worten: „Ich vertraue, hilf meinem Mangel an Vertrauen!“ Denn darum geht es für mich jeden Tag neu – auch im Jahr 2020: aus Vertrauen, aus Glauben leben – wohlwissend, dass sie immer wieder fehlen, dass da auch bei mir Zweifel, Fragen und Unglaube sind. Denn es gibt das eine nicht ohne das andere – darauf macht der Vor-Satz aufmerksam. Zum Vertrauen gehört immer die Unsicherheit, das Fragezeichen. Denn wo ich vertraue, da lasse ich alle doppelten Sicherheiten zurück und springe hinein ins Unbekannte. Und – auch das gehört dazu – es kann auch daneben gehen, mein Vertrauen enttäuscht werden. Darum ist mir der zweite Teil des Vor-Satzes so wichtig „Hilf meinem Mangel an Vertrauen!“. Denn der Mangel ist ja immer da: im Zweifel, in Fragen, im Nicht-Glauben-Können, in Enttäuschungen. Daher mein Vor-Satz für 2020: Vertrauen in aller Unsicherheit, Glauben mit allen Zweifeln – davon will ich mich leiten lassen.