Sternsinger bei Borussia Mönchengladbach : Königliche Himmelswünsche für Rückrundenstart der Borussia

Die Sternsinger der Pfarrei St. Benedikt durften in der Nordkurve des Borussia Stadions ihr Lied von den Weisen aus dem Morgenland singen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Rheindahlen-Land 20 Sternsinger der Pfarrei St. Benedikt haben den Borussia-Park besucht und ihren Segen hinterlassen. Mit Gang durch den Spielertunnel und Gesang in der Nordkurve.

Mit der Borussia kann es nach Überzeugung echter Fans nur aufwärts gehen. Daher nahm die Abordnung von 20 Sternsingern aus der Pfarrei St. Benedikt beim Besuch im Stadion denn auch gerne den Vorschlag an, den handgeschriebenen Segenswunsch über das Zeichen „C + M + B + 2019“ aus dem vergangenen Jahr zu platzieren. Die drei Buchstaben stehen für den Spruch „Christus mansionem benedicat“, der auf deutsch „Christus segnet dieses Haus“ bedeutet.

Im Namen des Fußball-Bundesligisten empfing Markus Frieben am Haupteingang des Stadions die jungen Stellvertreter der Heiligen Drei Könige mit ihre jugendlichen und erwachsenen Betreuern. „Bei dem Wetter ist es kein Zuckerschlecken, sich auf den Weg zu machen. Und doch habt ihr es getan, damit Menschen im Libanon, wo die Not groß ist, geholfen wird. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr der Borussia den Segen bringt“, lobte Frieben den Einsatz der jungen Schar, die dem ungemütlichen Nieselregen gestern trotzte.

Die Borussia spendete 250 Euro für das diesjährige Dreikönigssingen mit dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Gesammelt wird für Schulprojekte in den Flüchtlingslagern im Libanon, in die eine Million Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen wurden, darunter viele Kinder.

Nachdem die Sternsinger ihre Segenssprüche am Haupteingang aufgesagt hatten, wurden sie ins Herzstück des Borussia-Parks eingeladen. Beim Einzug durch den Spielertunnel erklang zum großen Jubel der königlich gekleideten Gäste die Hymne der Fohlenelf.

Also wird auch in diesem Jahr alles getan, um der Borussia zu einem erfolgreichen Rückrundenstart in die Bundesliga zu verhelfen. Königliche Himmelswünsche für Fußball der Königsklasse sozusagen.