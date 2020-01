Heilige Drei Könige : Sternsinger sammeln Spenden in Venn

Die Venner Sternsinger Fenja (v.l.), Finn und Jan geben mit Begleiter Henning (hinten) ihren Segen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Venn 30 Kinder ziehen in diesem Jahr als Heilige Drei Könige verkleidet in Venn von Tür zu Tür, um ihren Segen zu geben und Spenden zu sammeln. Drei von ihnen sind Fenja, Finn und Jan.

Von Susanne Jordans

Es ist viel los an diesem ersten Tag der Sternsinger im Jugendheim Venn gegenüber St. Peter. 30 Kinder und beinahe ebenso viele Betreuer haben sich zusammengefunden, um vor ihrer Aussendung gemeinsam zu beten, aus dem Evangelium zu lesen und sich über die Situation der Menschen im Libanon zu informieren. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Spannung liegt in der Luft – denn die Kinder wollen gleich, nachdem sie gesegnet worden sind, von Haus zu Haus ziehen, um Spendengelder für Kinder aufzutreiben, denen es auf der Welt nicht so gut geht.

Es ist die 62. Aktion, bei der Kinder für Kinder aktiv werden. Getragen wird das jährliche Dreikönigssingen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das Motto will in diesem Jahr auf den Libanon aufmerksam machen, der seit Ausbruch des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien im Jahr 2011 rund 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Die Bildungs- und Gesundheitsstrukturen des Landes reichen nach Angaben des BDKJ mittlerweile nicht mehr aus, um den Bedürfnissen der geflüchteten Menschen gerecht zu werden.

Info Bundesweiter Erfolg und Einsatz der Sternsinger Aktive Bundesweit sammeln 300.000 Mädchen und Jungen in allen 27 Bistümern als Sternsinger Spenden für Kinder in Not. Seit 1959 ist mehr als eine Milliarde Euro zusammengekommen. 2019 Bei der Aktion im vergangenen Jahr kamen bundesweit 50,2 Millionen Euro zusammen. Es war das höchste Sammelergebnis in der Geschichte der Aktion.

Es ist kalt an diesem Winternachmittag. Die Kinder haben sich mit Mütze unter der Krone, mit Schal und Handschuhen warm eingepackt. Unter ihren Umhängen tragen sie dicke Jacken und Anoraks, gefütterte Stiefel schützen Füße vor einstelligen Temperaturen. Finn, Fenja und Jan machen sich mit ihrem Betreuer Henning auf den Weg. Der 21-jährige Student ist seit 15 Jahren beim Venner Sternsingen mit dabei, in den letzten sieben Jahren bereits als Begleiter.

In den nächsten drei Stunden ziehen die Gruppen als Königinnen und Könige verkleidet durch die Straßen von Venn, um den Menschen den Segen zu bringen, ihnen im Namen von Gott etwas Gutes zu wünschen. Damit spielen sie als Caspar, Melchior und Balthasar die biblische Geschichte der drei Weisen vom Morgenland nach, denen ein Stern geschickt wurde, der sie an die Geburtsstätte Jesu nach Bethlehem führte. Auch an den folgenden Tagen ziehen die Kinder ganztägig umher, bevor sie am Sonntagmittag beim traditionellen Abschluss-Pommes-Frites-Essen und der Urkundenüberreichung ihre Leistungen gebührend feiern werden. Nach den dreieinhalb Tagen werden die Kindergruppen mehr als 1000 Segen gespendet haben.

Finn, Fenja und Jan besuchen an ihrem ersten Nachmittag rund 180 Haushalte. Wie viele der Teilnehmer sind Fenja und Jan schon einige Jahre dabei; für den siebenjährigen Finn ist es die erste Aktion. „Guck mal, auf der Rückseite des Sterns steht der Text unseres Sternsingerliedes. Da kann ich draufschauen, wenn ich die Worte nicht mehr weiß“, sagt er. Das muss er aber gar nicht, denn nach seinem fünften Haushaltsbesuch kennt er „Wir kommen aus dem Morgenland“ schon längst auswendig. Und so gehen sie von einer Klingel zur nächsten, segnen die Häuser und sammeln von den Bewohnern Geldspenden.

Manchmal schenken die Menschen ihnen auch Süßigkeiten. Henning hat dafür eigens eine große Sammeltasche dabei. „Das meiste Süße spenden wir den sozialen Einrichtungen Café Pflaster und dem Verein Wohlfahrt Anna-Schiller-Haus“, sagt Henning. Zum Abschluss ihres Besuchs versehen die Sternsinger die Eingänge der Häuser mit der Formel „C + M + B + 2019“. Einfach gelesen sind das die Anfangsbuchstaben der Sternsinger Caspar, Melchior und Balthasar. Es kann aber auch als Abkürzung der Segensbitte „Christus Mansionem Benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“, interpretiert werden. Den Segen malen die Kinder entweder mit gesegneter Kreide auf oder kleben ihn im Folienformat auf die Türrahmen.

Der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) St. Peter Mönchengladbach-West gehören weiterhin St. Anna Waldhausen-Windberg, St. Maria Empfängnis Venn und St. Nikolaus Hardt an. Da alle drei Stadtteile laut Organisatorin Gabi Vogt traditionell und familiär ausgerichtet sind, ziehen die Kinder hier unangemeldet von Tür zu Tür: „Ich kenne das vorherige Anmelden der Sternsinger bei den Haushalten aber sehr wohl von anderen Mönchengladbacher Gemeinden.“ In diesen Gemeinden suchen die Sternsinger nur diejenigen Haushalte auf, die zuvor um einen Besuch der Kinder und Jugendlichen gebeten oder diesem zugestimmt hatten.

Henning klebt eine Folie an eine Hauswand, auf der mit gesegneter Kreide die Zeichen „C + M + B + 2019“ geschrieben sind. Foto: Bauch, Jana (jaba)