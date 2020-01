Grundsteuer in Mönchengladbach : Steuerbescheide für Hausbesitzer

Mönchengladbach Für 2020 gelten trotz Gesetzesänderung noch die alten Grundstückswerte.

(angr) Hausbesitzer erhalten ab der kommenden Woche Post von der Stadt mit dem Grundsteuerbescheid für dieses Jahr. Ab dem 8. Januar werden die Bescheide verschickt, teilte das Rathaus jetzt mit. Die Hebesätze haben sich zwar nicht verändert. Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz wie bisher 240 Prozent (das betrifft etwa Betriebe der Land- und Forstwirtschaft), und für die Grundsteuer B liegt der Hebesatz weiter bei 620 Prozent. Darunter fallen alle anderen Grundstücke, damit also auch Eigentumshäuser. Fällig wird die Grundsteuer quartalsweise am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und am 15. November. Wenn eine jährliche Zahlung vereinbart wurde, dann wird der Gesamtbetrag am 1. Juli fällig.