Wohnungsbau in Mönchengladbach : Zwei Investoren sollen Wohngebiet in Hardt bauen

Mönchengladbach Seit Jahren steht das Schulgebäude an der Winkelner Straße leer. Jetzt soll aus dem Areal ein Quartier mit 40 Wohnungen entstehen. Was Bauherren dort genau umsetzen sollen.

Das Gelände der früheren Förderschule an der Winkelner Straße in Hardt soll zu einem Wohnquartier weiter entwickelt werden. Dafür sucht die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG jetzt Investoren. Bis zum 15. Oktober können Bewerbungen abgegeben werden. Eine Expertenjury mit politischer Beteiligung wird dann über die Vergabe entscheiden. Der Kaufpreis fließt zu 30 Prozent in die Entscheidung ein, der Schwerpunkt liegt aber mit 70 Prozent auf der planerischen Qualität der Einsendungen. Seitdem die Förderschule Herman van Veen vor einigen Jahren von Hardt nach Wickrath an die Voigtshofer Allee gezogen ist, wird das Gebäude nicht genutzt.