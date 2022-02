Kriminalität in Viersen : Verfolgungsjagd bis Mönchengladbach

Kriminalität in Viersen

Am Ende kam‘s zum Zusammenstoß mit einem Streifenwagen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Er entzog sich einer Polizeikontrolle, steuerte auf eine Polizistin zu und gefährdete laut Polizei weitere Fußgänger. Am Ende kam es zum Zusammenstoß mit einem Streifenwagen.

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Bonn hat sich am Dienstagnachmittag in Viersen an der Rheindahlener Straße einer Polizeikontrolle entzogen und damit eine Verfolgungsjagd bis Mönchengladbach ausgelöst.