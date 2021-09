Diskussion mit Regierungssprecherin in Mönchengladbach : „Wir informieren, machen aber keine Meinung“

Diskussion mit Regierungssprecherin in Mönchengladbach

Mönchengladbach Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer diskutierte mit Lesern und Machern der Rheinischen Post um Macht und Meinung – und sie erklärte, wie es in den Ministerpräsidenten-Runden mit Kanzlerin Angela Merkel zugeht.

Wer 144.808 E-Mails und 33.889 Telefonate von Bürgern innerhalb von acht Monaten beantworten und dabei aber auch als Bundeskanzlerin regieren muss, braucht dazu eine ganze Reihe Mitarbeiter. Regierungschefin Angela Merkel hat dafür das Bundespresseamt unter der Leitung ihrer Regierungssprecher Steffen Seibert, Ulrike Demmer und Martina Fietz. „Wir wollen die Anliegen der Bürger beantworten, das muss die Bundesregierung leisten“, sagte Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin, bei einem Austausch mit Lesern und Machern der Rheinischen Post am Donnerstagabend in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach. Demmer war dabei live zugeschaltet. Es ging um Macht, Meinungen, Informationen und Journalismus. Demmer diskutierte mit Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, Denisa Richters, Leitende Regionalredakteurin, und den rund 100 RP-Lesern im Publikum.