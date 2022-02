Wohnen in Kamp-Lintfort : Erste Arbeiten im Baugebiet Kleine Heide starten

Kamp-Lintfort Die städtische Baugesellschaft IWG entwickelt das Neubaugebiet, das an den Bendsteg grenzt. Als erste Maßnahme wird ein ehemaliges Schulgebäude samt Neben- und separatem Wohngebäude abgerissen.

In der „Kleinen Heide“ starten die ersten vorbereitenden Maßnahmen für das geplante neue Baugebiet. In dem direkt am Bendsteg in Kamp-Lintfort liegenden Areal der städtischen Baugesellschaft IWG soll das ehemalige Schulgebäude mit Nebengebäuden und separatem Wohngebäude nach rund zwei Jahren Leerstand voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022 komplett abgerissen werden. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Das ehemalige Schulgebäude hat eine wechselvolle Historie. 1967 wurde die Immobilie durch die Firma Underberg als Bürostandort errichtet und 1975 an die RAG Bildung veräußert, die das Gebäude als Bergbauberufsschule nutzte.