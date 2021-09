Hockey-Herren des GHTC im Einsatz : Doppel-Derby am Wochenende gegen Köln

Hockey Am Wochenende empfängt der Hockey-Zweitligist GHTC erst Blau-Weiß Köln und dann Schwarz-Weiß Köln auf der heimischen Platzanlage. Zwei dicke Brocken, gegen die Coach Jan Klatt sich aber durchaus Chancen ausrechnet.

Felix Krause feierte am Freitag seinen 26. Geburtstag. Eine große Feier gab es aber nicht, dafür lässt der Spielplan des GHTC keine Zeit. Denn für Kapitän Krause und seine Mitspieler stehen am Wochenende zwei Derbys an: In der 2. Hockeybundesliga spielt der GHTC am Samstag um 13 Uhr gegen Blau-Weiß Köln, ehe es am Sonntag um 12.30 Uhr daheim gegen den anderen Ligakonkurrenten aus der Domstadt geht, Schwarz-Weiß Köln.