Wohnen in Haan : Bürgerhaus-Areal: Bewerbungsphase startet

Wohnen in Haan

Früher standen auf dem Gelände an der Düsselberger Straße das Gruitener Hallenbad und das Bürgerhaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Rund 100 Wohnungen sollen auf dem Gelände an der Düsselberger Straße in Gruiten entstehen. Investoren können bis Juni ihre Konzepte einreichen.

Die Kriterien für eine erfolgreiche Bewerbung sind beschlossen, jetzt hat die Stadt Haan das Investorenauswahlverfahren für das ehemalige Bürgerhausgelände in Gruiten gestartet.

Die Beschlüsse, nach welchen Gesichtspunkten die Baufelder auf dem Gelände veräußert werden, seien „nach konstruktiven Beratungen“ bereits im vergangenen Jahr vom Rat der Stadt Haan gefasst worden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Das dritte Baufeld, in dem sechs Reihenhäuser für ortsansässige Familien entstehen sollen, die nach besonderen Bedürftigkeitskriterien ausgewählt werden, will die Stadt selbst vermarkten, es spielt beim jetzt gestarteten Verfahren also noch keine Rolle.