Orientierungswoche für Studieninteressierte Die Hochschule Niederrhein lädt Schüler zu Infotagen ein

Zu Beginn des neuen Jahres können sich Interessierte an der Hochschule Niederrhein über die Studienmöglichkeiten informieren. Vom Freitag, 13. Januar, bis Freitag, 3. Februar, finden an den Standorten Mönchengladbach und Krefeld sowie online die Wochen der Studienorientierung statt. In diesem Rahmen werden verschiedene Veranstaltungen zum Studienangebot an allen zehn Fachbereichen der Hochschule angeboten.