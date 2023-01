Räumung für Kohleabbau Gladbacher Abgeordnete im grünen Schlingerkurs zu Lützerath

Henneberger twittert in diesen Tagen stets mit dem Hashtag „#Lützerathbleibt“, was sie vor Ort beobachtet: „Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben, es ist legitim und wichtig, sich hier weiter für Klimagerechtigkeit einzusetzen“, schrieb sie am Donnerstagmorgen bei „Twitter“. Am Mittwoch geriet sie bei einem Interview mit dem „ARD-Mittagsmagazin“ aber gehörig ins Schleudern und argumentierte etwas konfus, als Moderator Sascha Hingst sie damit konfrontierte, dass die Grünen der Räumung Lützeraths in Bund und Land ja zugestimmt hätten: „Wir haben mit den fünf Dörfern ungefähr 500 Menschen das Zuhause gerettet. Eckardt, der bis vor Kurzem hier noch im Bauernhaus gelebt hat, wurde gezwungen auszuziehen. Das liegt am Bergrecht, das Bergrecht kennt die Klimakrise nicht. Das ist ein riesiges Problem. Und das liegt an RWE. RWE hätte auch sagen können: Wir lassen das Dorf in Ruhe, wir schaffen die Wende. Aber der Konzern hat zu viel Macht. Das ist es, was ich nach einem Jahr Bundestag gelernt habe“, sagte Henneberger.