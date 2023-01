Lebenretten in der Altstadt lernen Wieso im „Manamana“ Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden

Info Wer am nächsten „Kneipenhelfer-Kurs“ im Manamana am 26. Februar (Beginn um 12 Uhr) teilnehmen möchte, kann sich direkt in dem Brauhaus am Alten Markt anmelden, oder aber mit einer Direktnachricht im Sozialen Netzwerk Instagram („Brauhausmanamana“). Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Wenn die Marke überschritten wird, werden die Interessierten auf die Warteliste für den nächsten Kurs

gesetzt.