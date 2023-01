Musik-Veranstaltungen Weltbekannte Stars direkt ums Eck

Freunde von Musik, Konzerten und Festivals hatten es in den vergangenen Jahren nicht immer leicht: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Auftritte abgesagt. In diesem Jahr soll das wieder anders aussehen: Auf dem Plan stehen einige Festivals und Konzerte. Und das nicht nur am Niederrhein – auch in den benachbarten Niederlanden, besonders in den Städten Arnheim und Nimwegen, stehen Veranstaltungen an. Große internationale Künstler in weniger als einer Autostunde entfernt: unser musikalischer Überblick.