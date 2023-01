Entwicklung der Boetzelen-Höfe in Mönchengladbach Hotelneubau an Künkelstraße geht weiter

Baustellen haben eine besondere Faszination: Denn sie sind Ausdruck von Weiterentwicklung. Bürger interessieren sich dafür, weil sie wissen wollen, was sich in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Stadt bewegt. Doch zuletzt mehrten sich bei dem Neubauprojekt an der stark frequentierten Künkelstraße die Zweifel: Monatelang tat sich nichts, so meldeten es einige Leser unserer Redaktion.