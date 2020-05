„Vertellbud“ der Sozial-Holding : Endlich Oma Gerda wiedersehen

Mönchengladbach Viele Wochen konnte Marie ihre im Seniorenheim lebende Großmutter nur in Videotelefonaten sehen. Jetzt können sich die 26-Jährige und die 97-Jährige wieder treffen – nur durch Plexiglas getrennt. Möglich macht das ein vorbildliches Projekt der städtischen Sozial-Holding.

Eine Plexiglasscheibe zwischen ihnen garantiert Schutz vor einer Infektion. Vor jeder Begegnung zwischen Seniorenheimbewohnern und Angehörigen wird der komplette Raum desinfiziert. In der aktuellen Situation sei das Angebot eine gute Lösung, sagt Marie. Sie gesteht allerdings, etwas neidisch auf die Pflegerin zu sein. Denn die dürfe ihre Oma Gerda tatsächlich in den Arm nehmen, während Marie zum Schutz ihrer hochbetagten Großmutter auf körperlichen Kontakt verzichten muss.

Die Sozial-Holding hat in einer Vorreiterrolle die Besuchscontainer über einen niederländischen Hersteller für die städtischen Altenheime bestellt. Geschäftsführer Helmut Wallrafen freut sich über die gute Resonanz. Gleich in der ersten Woche waren die Container schon zu 90 Prozent ausgebucht. „Dort spielen sich hochemotionale Momente ab. Für die Besucher bedeutet das Teilhabe, ein Stück Normalität. Für uns ist es wichtig, Kommunikation zu schaffen“, betont Wallrafen. Er weiß, dass manche Bewohner den Raum auch wünschen, um rechtliche Fragen zu klären, um vielleicht eine Bankvollmacht zu erteilen.

Wallrafen hat Respekt vor der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Krankheit. In Verantwortung für die Senioren haben er und seine Frau sich eine freiwillige Isolation auferlegt. Von Anfang an habe die Sozial-Holding Wert auf Einhaltung aller Sicherheitsstandards gelegt. Eine Zwangskontrolle der eigenen Gesundheit zum Schutz anderer ist ein Muss.

In Erwartung ihres Besuchs ist Oma Gerda auf dem Weg zum Container bestens gelaunt. „Vorige Woche haben wir uns auch schon hinter Gittern getroffen“, sagt die 97-Jährige scherzend. Von ihren beiden Kindern starb die Tochter vor zwei Jahren. Jeder der vier Enkel lebt in einer anderen Stadt. Mit Wohnsitz in Düsseldorf wohnt Marie ihr am nächsten. Ihre Enkel seien stark beschäftigt, betont die seit 26 Jahren verwitwete Seniorin sichtlich stolz. Sie erkennt sich in der jüngeren Generation wieder, da auch sie selbst Zeit ihres Lebens einsatzfreudig gewesen sei. „Ich habe alles selbst genäht und gestrickt, und wir hatten immer einen Garten.“