Myllendonkf-Manager Ulrich Klaus-Sasserath : Diese Maßnahmen machen Golf trotz Corona möglich

Mönchengladbach Der neue Manager des Golfclub Schloss Myllendonk, Ulrich Klaus-Sasserath, spricht über die Folgen der Corona-Krise für den Golfsport. Der frühere Hockey-Nationalspieler sagt auch, welche Maßnahmen das Spielen wieder möglich machen.

Unter gewissen Vorgaben wurde am 30. April eine Lockerung der Maßnahmen für den Sport in Aussicht gestellt. Dann könnte je nach Stand der Dinge vielleicht ab dem 10. Mai Sport an der frischen Luft wieder möglich sein. Es könnte also wieder Golf gespielt werden. Sind Sie vorbereitet?