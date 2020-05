Polizei in Mönchengladbach ermittelt : Rechtsradikale beschmieren Awo-Begegnungsstätte

Mönchengladbach Zu den Gästen in dem Haus zählen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern. Die Awo glaubt, dass die Begegnungsstätte von den Tätern gezielt ausgewählt wurde.

Eine Anzeige ist erstattet. Die Polizei ermittelt. An der Awo-Begegnungsstätte an der Neusser Straße sind am Donnerstag Aufkleber entdeckt worden, mit denen offensichtlich rechtes Gedankengut verbreitet werden soll. Thomas Zimberg, Leiter der Begegnungsstätte, fotografierte alles, darunter auch den Schriftzug „Defensive West MG“. „Wir haben den Namen bei Google eingegeben und sind sofort auf die Facebook-Seite einer Gruppierung mit gleichem Namen und Symbol gestoßen. Dass die Inhalte, die dort verbreitet werden, nicht entfernt werden, ist mir schleierhaft“, sagt Awo-Vorstand Uwe Bohlen. Es handele sich dabei „eindeutig um rechte, menschenverachtende Ideologien, die öffentlich geteilt werden“. Die Awo meldete die Seite den Betreibern des sozialen Netzwerks. Denn was dort gepostet wird, sei „widerwärtig“. Bohlen: „Wir positionieren uns seit jeher gegen jede Form von Rassismus und Rechtsextremismus und verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste.“

Ähnliche Aufkleber wie an der Awo-Begegnungsstätte in Lürrip seien im März auch an den Büros der Grünen und der Linksfraktion sowie am Jugendzentrum Step angebracht worden, so MSSQ.