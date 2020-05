Statusbericht aus Mönchengladbach : Ein Corona-Toter und elf Neu-Infizierte

Mönchengladbach Die Zahl der Menschen, die positiv auf das neue Virus getestet werden, bleibt auf einem niedrigen Niveau. Es genesen auch immer mehr Erkrankte. Bis jetzt gibt es 36 Todes-Opfer in der Stadt.

Das Corona-Virus breitet sich nicht mehr so schnell aus in Mönchengladbach. Am Sonntag verzeichnete das Gesundheitsamt nur zwei Neu-Infizierte. Am Samstag hatte es neun neue positive Nachweise gegeben, allerdings auch einen weiteren Corona-Toten (Jahrgang 1952). Er starb in einer Klinik.