Telefonaktion der Rheinischen Post : Warum Inkontinenz kein unabänderliches Schicksal sein muss

Mönchengladbach Blasenschwäche ist ein verbreitetes Leiden. Doch es gibt Mittel und Wege, das Problem zu beheben. Welche, erklärten Experten Lesern bei einer Telefonaktion.

Eigentlich sind die beiden Seniorinnen noch sehr vital, und sie würden auch gerne noch mehr unternehmen – wäre da nicht ein höchst unangenehmes Problem: ständiger Harndrang. Das in kurzen Zeiträumen wiederkehrende Gefühl zur Toilette zu müssen hat den Aktionsradius der Frauen extrem eingeschränkt. Sie trauen sich kaum noch, aus dem Haus zu gehen, denn dann könnte nur schwer eine Toilette zu finden sein. Ein Leiden, das Ralf Dürselen und Albert Kaufmann, Leiter der Kontinenz- und Beckenboden-Zentren im Krankenhaus Neuwerk und den Kliniken Maria Hilf, nur allzu gut kennen. Denn so wie den beiden Seniorinnen, die am Dienstag bei der Telefonaktion der Rheinischen Post Rat von den Medizinern gesucht haben, geht es vielen. Die gute Nachricht, die die Ärzte in solchen Fällen geben können: Es gibt Mittel und Wege, das Problem zu beheben. Welche, das erklärten sie den RP-Lesern, die ihre Frage per Telefon stellten oder per E-Mail geschickt hatten.