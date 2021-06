Schwerer Unfall auf Rheydter Straße in Mönchengladbach : „Es bräuchte eine Ampel - da die Autofahrer die Zeichen nicht registrieren“

Mönchengladbach Am Montagabend waren zwei Mädchen auf dem Fußgängerüberweg an der Rheydter Straße von einem Auto angefahren worden. Sie wurden dabei schwer verletzt. Anwohner sehen die Stelle als durchaus gefährlich an.