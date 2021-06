Medizin : Sodbrennen – und jetzt?

Kleverland Sodbrennen oder saures Aufstoßen kann die Lebensqualität empfindlich stören. Über den Reflux informierte in der RP-Sprechstunde Frank P. Müller, Gastroenterologe und Chefarzt am Karl-Leisner-Klinikum.

Der Umgang mit dem Thema ist sehr unterschiedlich; mancher schluckt klaglos jahrelang Magensäureblocker, andere sehen ihre Lebensqualität so sehr eingeschränkt, dass sie unbedingt etwas ändern wollen an dem Syndrom, das der Mediziner „Reflux“ nennt. Es handelt sich um den Rückfluss von Speisebrei aus dem Magen in die Speiseröhre, weil der Schließmechanismus der Speiseröhre, die den Rachen mit dem Magen verbindet, gestört ist. Die Patienten haben häufig Husten, ohne erkältet zu sein, ein Fremdkörpergefühl im Hals und das berüchtigte „saure Aufstoßen“, das in der Nacht als „stilles Erbrechen“ daherkommt. Einer, der sich mit den Diagnoseverfahren und der Behandlung bestens auskennt, ist Dr. Frank P. Müller, Chefarzt für Allgemein und Viszeralchirurgie am Karl-Leisner-Klinikum. Insbesondere ist Dr. Müller, der seit 2019 vorwiegend in Goch und Kevelaer operiert, anerkannter Spezialist für Hernienchirurgie, was auch den Reflux einbezieht.