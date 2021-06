Mehrere Fleischstücke gefunden : Giftköder in Wemb: Gemeinde mahnt zur Vorsicht

Wemb Unbekannte haben Fleisch mit blauen Kügelchen in Wemb ausgelegt. Es könnte sich dabei um Rattengift handeln. Die Polizei ermittelt.

Eltern und Hundebesitzer in Wemb und Weeze sind berunruhigt. Denn in Wemb wurde jetzt ein Giftköder gefunden, den Unbekannte im Bereich Brückerhöfe/An der Beek deponiert hatten. Das Ordnungsamt sah sich die Sache an Ort und Stelle an und durchsuchte auch die nähere Umgebung. Und tatsächlich fanden die Mitarbeiter dabei noch weitere solche Köder. Daraufhin informierte das Ordnungsamt sofort die Polizei, die jetzt die Ermittlungen in der Sache aufgenommen hat.