Unfall in Mönchengladbach : Zwei Mädchen von Auto erfasst und mitgeschleift - schwer verletzt

Mönchengladbach Zwei Mädchen im Alter von fünf und zwölf Jahren sind am Montagabend auf einem Fußgängerüberweg in Mönchengladbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte vor einem Supermarkt.

Am Montagabend kam es um 20.54 Uhr auf der Rheydter Straße in Mönchengladbach-Dahl in Höhe des Rewe-Marktes zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Laut Polizei übersah ein 56-jähriger Autofahrer die beiden Mädchen, als er mit seinem Wagen aus dem Parkplatz eines Supermarkts in Mönchengladbach-Dahl herausfuhr und nach links abbiegen wollte.