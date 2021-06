Leichttahletik : Ringk läuft Stadionrekord in Sonsbeck

Ringk läuft Stadionrekord in Sonsbeck

Sieg über 800 Meter in Sonsbeck: Moritz Ringk (l./Archivbild). Foto: Wolfgang Birkenstock

Leichtathletik Neben dem Läufer des SC Myhl zeigten weitere Leichtathleten aus der Region am vergangenen Wochenende bei dem Jubiläumssportfest in Sonsbeck starke Leistungen.

Ihre starke Form haben Athleten aus der Region auch beim Jubiläumssportfest in Sonsbeck wieder bestätigt. Moritz Ringk (SC Myhl) machte bei starker 800-Meter-Konkurrenz ein großes Rennen: Er überspurtete bereits in der Zielkurve alle vor ihm liegenden Gegner. Ringk holte sich mit neuem Stadionrekord von 1:51,25 Minuten den Sieg. Auch Team- und Trainingskollege Jonas Völler, der aus Korschenbroich zu Hause ist, bewies seine starken Spurtqualitäten über 1500 Meter. Auch er griff erst auf den letzten 150 Metern an und gab die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab: 3:53,19 – seine zweitschnellste Zeit.