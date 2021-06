Geneickener Straße ohne Internet und Telefon : Versorgungsleitungen an der Schlossstraße gekappt

Mönchengladbach Seit mehr als einer Woche haben viele Anwohner rund um die Geneickener Straße keinen Zugang mehr zu Festnetzanschluss und Internetverbindung. Die Telekom hat jetzt den Grund bekannt gegeben.

Seit dem Mittwoch, 16. Juni heißt es „Kein Anschluss unter dieser Nummer“: Viele Anwohner rund um die Geneickener Straße in Mönchengladbach haben schon eine Woche lang weder eine Internetverbindung noch die Möglichkeit, den Festnetzanschluss zu benutzen. Den Grund dafür teilt ein Sprecher der Telekom nun auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Beim Abriss eines Gebäudes in der Schlossstraße wurde eine Rohranlage der Deutschen Telekom mit mehreren Kabeln großflächig zerstört und herausgerissen.“

Am Freitag, 18. Juni, habe die Telekom damit beginnen können, die neuen Kabel Stück für Stück einzuziehen und wieder zusammenzufügen. Nur so könnten die Kunden des Unternehmens schnell wieder ans Netz angeschlossen werden. Doch auch diese Arbeit gestaltet sich laut des Sprechers nicht leicht: „Das macht keine Maschine, das ist richtige Handarbeit“, schreibt er. „Da muss ein Kollege in die Baugrube und die Adern einzeln miteinander verbinden.“ Die Telekom habe nicht mehrere Mitarbeiter dafür beauftragen können, betont der Sprecher. Das ergebe in diesem Fall keinen Sinn. „Dadurch wird die Störung leider auch nicht schneller behoben.“