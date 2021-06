Corona-Folgen in Mönchengladbach : Stadt verzichtet auf Gebühren für Händler und Gastronomen

Mönchengladbach Händler und Gastwirte müssen in Mönchengladbach bis Jahresende keine Sondernutzungsgebühren für Außenflächen zahlen. Die Stadt verzichtet damit wie im Vorjahr auf Einnahmen in sechsstelliger Höhe.

Der Erlass wurde laut Beschlussentwurf unter anderem damit begründet, dass aufgrund der coronabedingten Schließungen „die Sondernutzungserlaubnisse nicht in gewohntem Umfang genutzt werden“ konnten. „Alle betroffenen Betriebe sind durch die Schließungen finanziell weiter stark beeinträchtigt. Auch bei einer gegebenenfalls in den nächsten Monaten zu erwartenden teilweisen Öffnung der betroffenen Gewerbe können beispielsweise die Sondernutzungserlaubnisse für Tische und Stühle aufgrund der geltenden Abstandregelungen nur in verminderten Maß genutzt werden“, hieß es in dem Entwurf weiter. Bereits im Vorjahr hatte die Stadt die Sondernutzungsgebühren mit einer Dringlichkeitsentscheidung durch Ratsbeschluss für das erste und zweite Halbjahr erlassen.