Arbeiten für Fernwärmeversorgung : Straßen werden wegen Verlegung von Leitungen gesperrt

Dinslaken In den kommenden Wochen gibt es weitere Verkehrsbehinderungen auf der Otto-Brenner-Straße, der Thyssen- und der Schloßstraße. Die Hans-Böckler-Straße wird zum Nadelöhr.

Die Verlegung der Fernwärmeleitungen, über die künftig die Wärme aus dem Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) ins Fernwärmenetz eingespeist wird, führt in den kommenden Wochen zu weiteren Verkehrsbehinderungen auf Otto-Brenner-Straße, Thyssen- und der Schloßstraße. Gleichzeitig wird die Hans-Böckler-Straße wegen einer Sanierung zum Nadelöhr, denn die Fernwärmeversorgung Niederrhein erneuert von Juli 2021 bis Juli 2022 die dort verlaufende Fernwärmeleitung sukzessive zwischen der Rotbachbrücke und der Alten Feuerwache.

Doch erst einmal wird die Sperrung der Otto-Brenner-Straße, Ecke Hans-Böckler-Straße zu Freitag, 25. Juni, aufgehoben, die Zufahrt zu den Geschäften und der Gastronomie an der Thyssenstraße ist dann wieder frei. Gleichzeitig beginnt allerdings der zweite Bauabschnitt der Verlegung der Verbindungsleitung, die vom DHE zur Hans-Böckler-Straße führt.

Deshalb wird von Freitag, 25. Juni, bis Anfang April 2022 die Otto-Brenner-Straße zur Einbahnstraße. Sie ist in dieser Zeit nur in Richtung Innenstadt befahrbar. In dieses Zeitfenster fallen zwei weitere große Baustellen, die den Verkehrsfluss auf der Thyssen- und der Schloßstraße als mögliche Ausweichstrecken Richtung Brinkstraße beziehungsweise A 59 betreffen.