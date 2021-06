Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 22. Juni 2021) : Keine Neuinfektionen, Inzidenz sinkt weiter

Am Dienstag vermeldet das Gesundheitsamt keine Neuinfektionen in Mönchengladbach. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt meldet am Dienstag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Die Inzidenz fällt fast unter die 10er-Marke.

Am Dienstag (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt wie bereits am Vortag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Zuletzt gab es im Juli 2020 an zwei Tagen aufeinander keine Neuinfektionen in der Stadt. Laut Meldung sind damit aktuell noch 79 Personen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.