Richtungsentscheidung in Mönchengladbach : CDU wählt Parteichef im Strandkorb

Richtungsentscheidung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Am Samstag bestimmen die Mitglieder der Union, ob Jochen Klenner oder Martin Heinen Vorsitzender wird. Ein dritter Bewerber hat angekündigt, bei der Wahl gar nicht anwesend zu sein.

Die Mönchengladbacher CDU wählt am kommenden Samstag ihren neuen Parteichef. Um 10 Uhr beginnt im Sparkassenpark die Mitgliederversammlung, bei der der Nachfolger des scheidenden Kreisvorsitzenden Günter Krings gewählt wird. Eigentlich hätte diese Entscheidung schon Ende Januar fallen sollen, angesichts der Corona-Lage verschob die Kreispartei aber das wichtige Votum. Die Mitglieder versammeln sich nun am Samstag pandemiekonform in den Strandkörben