Freie Ausbildungsplätze in Mönchengladbach : Viele Betriebe suchen noch Azubis

Die Agentur für Arbeit an der Lürriper Straße in Mönchengladbach. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist 2020 in der Pandemie deutlich zurückgegangen. Das will die Arbeitsagentur ändern.

Die Corona-Pandemie hat drastische Auswirkungen auf die Besetzung von Ausbildungsplätzen in den Unternehmen. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge lag Ende 2020 in Mönchengladbach insgesamt bei 1518. Und das war ein Rückgang um 8,8 Prozent im Vergleich zu Ende 2019. Das geht aus einer Aufstellung des statistischen Landesamtes it.NRW hervor. Die Zahl der Azubis insgesamt fiel um 3,0 Prozent auf 4044. Zuvor waren diese Zahlen in den Jahren 2016 bis 2019 immer relativ konstant geblieben. Arbeitsagentur und IHK machen dafür vor allem mangelnde Kontaktmöglichkeiten von Schülern und potenziellen Ausbildungsbetrieben verantwortlich, weil Veranstaltungen in der Pandemie ausfielen oder nur digital stattfinden konnten.