Chefarzt gibt Auskunft : Telefonaktion am Montag zum Volksleiden Reflux

Kleve Sodbrennen betrifft 44 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Monat, mache sogar täglich. Chefarzt Frank Müller beantwortet ihre Fragen dazu am Telefon.

„Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene ihre Symptome frühzeitig abklären lassen“, so Müller. Doch was löst den Reflux überhaupt aus? Häufig ist es so, dass im Magen einfach zu viel Magensäure produziert wird. Übergewicht und eine fettreiche Ernährung wirken begünstigend. Möglich sind auch Probleme mit dem Schließmuskel der Speiseröhre. Und schließlich kann auch eine Hernie (also ein Bruch des Zwerchfells) vorliegen, der dazu führt, dass ein Teil des Magens gewissermaßen nach oben rutscht. Normalerweise ragt die Speiseröhre drei Zentimeter in den Bauchraum, und daran schließt sich in einem stumpfen Winkel der Magen an. Nur so funktioniert das System perfekt.