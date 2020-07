Amtsgericht Mönchengladbach : Ex-Kassenwart soll Kita-Geld veruntreut haben

Mönchengladbach Dem früheren Fördervereinsmitglied eines Kindergartens in Mönchengladbach wird vorgeworfen, in seiner aktiven Zeit rund 32.000 Euro aus der Kasse genommen zu haben. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach muss sich zurzeit ein Mann verantworten, der sich an Spenden für einen Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft bereichert haben soll. Laut Landgerichtssprecher Raimond Röttger war der Angeklagte von 2011 bis 2018 Kassenwart eines Kita-Fördervereins und in dieser Funktion auch mit der Buch- und Kontoverwaltung beauftragt. 238-mal soll er unerlaubt und zunächst auch unentdeckt in die Kasse gegriffen haben.