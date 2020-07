Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (4. und 5. Juli) : Noch 27 Menschen mit Corona infiziert

Am Wochenende waren noch 27 Menschen aus Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mönchengladbach Am Wochenende hat es insgesamt drei neue positive Nachweise des Coronavirus bei Mönchengladbachern gegeben. Zugleich sind auch wieder Menschen genesen. Daher lag die Zahl der aktuell infizierten Personen am Sonntag bei 27.

Die Stadt Mönchengladbach meldet am Sonntag, 5. Juli, 27 Personen in Mönchengladbach, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Am Samstag war es noch eine Person mehr.