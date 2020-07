Kostenpflichtiger Inhalt: Lärmschutz in Mönchengladbach : Ärger um den Krach vom Zug

An Claudia Zellerhoff sausen täglich viele Züge vorbei. Gewöhnlich hört sie das in ihrem Haus am Bahnhof Herrath. Es ist hier im Hintergrund zu sehen. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Auf Lärmschutzwände werden etliche Gleis-Anlieger in Mönchengladbach länger warten müssen als erhofft. Bis 2023 wird nicht alles gebaut, was vor zwei Jahren geplant war. In Herrath muss sogar ein neues Schallschutzgutachten her.