Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Verdächtige Substanz im Amtsgericht gefunden

Die Nordstraße in Mönchengladbach ist zurzeit gesperrt, weil ein verdächtiges Pulver im Rheydter Amtsgericht gefunden wurde. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Feuerwehr und Polizei sind aktuell am Amtsgericht in Mönchengladbach-Rheydt im Einsatz. Dort war am Morgen ein verdächtiges Pulver in einem Briefumschlag gefunden worden. Die Nordstraße ist zurzeit gesperrt.

Die verdächtige Substanz kam in einem Brief zum Amtsgericht Rheydt. Als Angestellte das Pulver im Umschlag sahen, riefen sie sofort Feuerwehr und Polizei. Die Räume, in denen der Stoff war, sind gesperrt. Ansonsten läuft der Betrieb im Gericht normal weiter, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Um welche Substanz es sich handelt, muss noch untersucht werden. Der Fall erinnert an den 2. Juni dieses Jahres. An dem Tag war die Polizeiwache in Rheydt gesperrt worden, weil Beamte von einem Einsatz in einem Büro an der Mühlenstraße ein verdächtiges Pulver mitgebracht hatten. Um welche Substanz es sich handelte, war ebenfalls zunächst unklar. Das Pulver ähnelte wohl dem gefährlichen Anthrax, auch Milzbrandsporen genannt.

Erst nach einer von Spezialeinheiten der Feuerwehr unterstützten Untersuchung im Labor des Landeskriminalamtes in Düsseldorf stellte sich heraus, dass es sich bei dem weißen Pulver, das in dem Rheydter Büro eingetroffen war, um eine harmlose Substanz gehandelt hatte. Eine Verseuchung der Proben mit einem Milzbranderreger konnte ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr in Mönchengladbach war bereits während des Einsatzes davon ausgegangen, dass es sich um beim Pulver um Maisstärke handelte. Die weitergehende Laboruntersuchung war aus Sicherheitsgründen in die Wege geleitet worden.