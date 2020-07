Amtsgericht Wipperfürth : Im Amtsgericht gibt’s in Corona-Zeiten ein Vermummungsverbot

Hier geht’s zum Amtsgericht in Wipperfürth. In den Sälen wird auch in Corona-Zeiten verhandelt – mit den entsprechenden Abstandsregeln. Foto: NN/nn

Wipperfürth Grundsätzlich gilt auch in Zeiten der Corona-Pandemie, dass der Einzelrichter oder das Schöffengericht öffentlich verhandeln. Zuhörer sind also jederzeit erlaubt.

Grundsätzlich sind Verhandlungen in Strafsachen vor dem Amtsgericht öffentlich, jedenfalls wenn die Angeklagten mindestens 18 Jahre alt, also erwachsen sind. Dass sich tatsächlich interessierte Zuschauer auf den Bänken in den Sälen des auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständigen Amtsgerichts an der Gaulstraße in Wipperfürth einfinden, ist aber eher selten. Das konkrete öffentliche Interesse an den meisten Strafsachen hält sich in überschaubaren Grenzen. Voll wird’s dort nur einige wenige Male im Jahr, wenn Schulklassen mal eine Hauptverhandlung besuchen.