Hilfe in Mönchengladbach : 20.000 Euro Corona-Soforthilfe für Ehrenamtler

Hilfe in Mönchengladbach

Die Hilfe richtet sich zum Beispiel an Institutionen, die für andere Menschen in der Corona-Pandemie einkaufen. Foto: dpa/Armin Weigel

Mönchengladbach Einrichtungen, die Senioren oder Erkrankten in der Corona-Pandemie helfen, können auf finanzielle Unterstützung für entstehende Kosten hoffen. Der Zuschuss muss bei der Stadt beantragt werden.

Institutionen und Vereine, die in der Corona-Krise Senioren oder Erkrankte unterstützen, können dafür auf finanzielle Unterstützung hoffen. Wie die Stadt mitteilte, hat das Land dafür mehr als eine Million Euro zur Verfügung gestellt, und Mönchengladbach erhält davon für das laufende Jahr 20.000 Euro. „In der Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Wer sich freiwillig für andere Menschen einsetzt, Nachbarn mit dem Nötigsten versorgt oder Menschen in Quarantäne die Einsamkeit nimmt, der leistet einen großen Beitrag dazu“, sagt Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. „Dafür sind gute Rahmenbedingungen notwendig.“