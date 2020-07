RadlustNiederrhein : Radfahrer können Region auf 200 Kilometern erkunden

Mönchengladbach 200 Kilometer mit dem Fahrrad durch die Region – das steht im Zentrum des Projekts #RadlustNiederrhein. Die Akteure der regionalen Tourismuswirtschaft wollen so Radfahrer für die Gegend in und rund um Mönchengladbach begeistern.

„Malerische Rheinauen so weit das Auge reicht – mit knorrigen Kopfweiden, schnurgeraden Pappelalleen, mittelalterlichen Burgen, barocken Schlössern, historischen Stadtkernen, Mühlen, Seen und Naturschutzgebieten: Der Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat einen individuellen Charakter und für einen Kurzurlaub mit dem Fahrrad eine ganze Menge zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Projekt. Entlang der Radroute liegen auch Restaurants, Kneipen und kulturelle Zwischenstationen.