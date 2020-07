Mönchengladbach Das Museum Schloss Rheydt zeigt online eine hochwertige Auswahl von Druckgrafiken, Zeichnungen und Aquarellen. Dabei sind Werke von berühmten Meistern des 16. und 17. Jahrhunderts – von Dürer bis Rilke. Wir stellen einige Künstler und ihre Werke vor.

Ein Zeichenblatt und eine Leinwand bleiben – da kann ein Künstler machen, was er möchte – immer zweidimensional. Die Dinge, die er auf dem Bildträger festhalten möchte, sind aber dreidimensional. Die große Kunst besteht nun darin, auf dem Blatt Räumlichkeit vorzutäuschen.

Das klingt im 21. Jahrhundert nicht nach einem schwierigen Problem, hat aber die Maler und Zeichner seit dem Mittelalter sehr beschäftigt. Erst langsam entwickelten sich die Methoden einer perspektivischen Darstellung wie die der Zentralperspektive. Der Durchbruch kam in der Renaissance.

RP-Serie In loser Folge stellt die Rheinische Post ausgewählte Blätter aus der Grafischen Sammlung von Schloss Rheydt vor, erzählt die Hintergründe zu ihrer Entstehung und erklärt die Bedeutung der Arbeiten.

Auf seinem 15 mal 18 Zentimeter großen Blatt stellt Dürer seine Konstruktion vor: zwei Männer, ein Tisch, ein geöffneter freigestellter Holzrahmen, der an ein Fenster erinnert und ein Haken an der dahinterliegenden Wand sind für die perspektivische Zeichnung nötig.

Italienische Kunsttheoretiker hatten sich bereits einige Jahrzehnte vorher mit optischen Problemen beschäftigt. Sie entwickelten die Idee, dass der Blick auf ein Bild wie der aus einem Fenster sei. Das Auge fängt Strahlen ein, die vom gesehenen Objekt zum Betrachter gelangen. Für Dürers Holzschnitt bedeutet dies: Der Haken rechts im Bild entspricht dem Auge, das durch den Holzrahmen auf die Laute schaut. An dem erwähnten Haken ist eine Schnur befestigt. Die gestraffte Schnur wird nacheinander an einige Punkte der Laute gehalten und die Punkte auf der Bildfläche markiert. Diese Prozedur wird mehrfach wiederholt. Am Ende werden dann die Punkte mit Linien verbunden und die Laute erscheint perspektivisch genau auf dem Papier.