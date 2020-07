Kita Stöppken öffnet am 1. August : Urbanes Kita-Domizil für 24 „Stöppken“

Wermelskirchen Wie geplant startet die erste Wermelskirchener Kindertagesstätte in Trägerschaft einer Elterninitiative am 1. August ihren Betrieb. Das Erzieherinnen-Team steht schon parat.

Der Start der Kindertagesstätte „Stöppken“ läuft trotz Corona-Maßnahmen nach Plan. Offiziell am 1. August, faktisch am Montag, 3. August, öffnet die erste Kita in Wermelskirchen, die von einer Elterninitiative getragen wird. „Wir werden Ende dieser Woche mit den Umbau-Arbeiten fertig und dann können wir mit dem Einräumen beginnen“, sagt Architekt Andreas Frixe, der die Bauarbeiten in der Telegrafen-Passage im Auftrag von Besitzer Wolfgang Schmitz-Heinen koordiniert. In der Passage befindet sich die Kita in der ersten Etage und ist damit ein urbanes, innerstädtisches Domizil für die 24 Jungen und Mädchen.