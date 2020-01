Wolfgang Feinendegen : Öffentliches Amt ist Familientradition

Mönchengladbach Von 1976 bis 1983 vertrat Wolfgang Feinendegen (CDU) die Interessen Mönchengladbachs im Deutschen Bundestag. Sich zu engagieren, liegt Mitgliedern der Familie anscheinend in den Genen. Jetzt feiert der Ex-MdB 90. Geburtstag.

Er wusste schon mit 17 genau, was er werden wollte: Rechtsanwalt. Am Donnerstag wird Wolfgang Feinendegen 90 – und er ist immer noch diesem Beruf aktiv. Seit 1964, also seit 56 Jahren, niedergelassen mit seiner Kanzlei in Mönchengladbach. Er denkt zwar schon mal ans Kürzertreten, aber nicht ans Aufhören: „Mein Beruf ist eines meiner Hobbys. So lange ich geistig und körperlich fit bin, mache ich weiter.“

Beruf Nach einem Jahr bei einer Versicherungs-Gesellschaft und fünf Jahren in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Köln ließ er sich 1964 als Rechtsanwalt in Mönchengladbach nieder.

Solide und gründlich: So beschreiben Weggefährten Feinendegens politische Arbeit. An drei Tagen die Woche war er in der Sitzungszeit in Bonn – so brachte er Beruf und politisches Engagement in Einklang und erarbeitete sich Anerkennung. Im Verkehrsausschuss zum Beispiel wurde er als Verbindungsmann der CDU-Fraktion zum Europa-Parlament nach Brüssel geschickt, im Finanzausschuss arbeitete er als stellvertretendes Mitglied mit am Gesetzentwurf zur Vermögensbildung.