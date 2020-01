Informationen zum Opferschutz : Für das Opfer verjährt die Tat nie

Mönchengladbach Nicht der Täter, sondern der Schutz des Opfers stand im Mittelpunkt der aktuellen Informationsveranstaltung aus der Ratgeber-Reihe „Alles was Recht ist“ in den Räumen des Landgerichts Mönchengladbach.

Im Strafverfahren geht es nicht um das Opfer. Es heißt nicht einmal so: das Opfer einer Straf- oder Gewalttat tritt im Prozess als Zeuge oder Nebenkläger auf. Aber Opfer zu werden, kann ein traumatisches Erlebnis sein, das lebenslange Folgen hat. Deshalb rückt der Opferschutz in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus. Das Land NRW hat seit Dezember 2017 mit Elisabeth Auchter-Mainz eine Opferschutzbeauftragte. Sie war eine der Vortragenden bei der Info-Veranstaltung zum Thema Opferschutz im Rahmen der Reihe „Alles was Recht ist“ im Landgericht Mönchengladbach.

Dass Menschen, die Opfer einer Straftat oder auch eines Unfalls werden, dringend Ansprechpartner benötigen, erlebte Elisabeth Auchter-Mainz bereits am ersten Arbeitstag. „Ich saß gerade zehn Minuten am Schreibtisch, da klingelte schon das Telefon“, sagt die ehemalige Generalstaatsanwältin. „Eine Frau, die Opfer häuslicher Gewalt war, bat um ein Gespräch.“ Genau dafür ist die Opferschutzbeauftragte, in deren Büro noch drei Mitarbeiter tätig sind, da: Ansprechstelle für Opfer aller Art zu sein. Manche kommen direkt nach der Tat, manche brauchen Jahre oder Jahrzehnte. „Eine 70-jährige Frau, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erlebte hatte, wandte sich an mich“, erzählt Auchter-Mainz. „Sie konnte erst jetzt über die Tat sprechen.“ Sie habe nur das Gespräch gesucht, keine Strafverfolgung, denn der Täter sei längst gestorben. Aber für Opfer sei es wichtig, wahrgenommen und in ihrem Leid anerkannt zu werden. „Für das Opfer verjährt die Tat nie.“

Info Hier gibt es Hilfe und Beratung Kontakt Die Opferschutzbeauftragte des Landes und ihr Team sind sind erreichbar telefonisch unter 0221 39909964, per E-Mail an poststelle@opferschutzbeauftragte.nrw.de oder per Post an die Adresse Reichenspergerplatz 1, 50679 Köln. Internet Weitere Informationen zum Opferschutz gibt es online unter www.opferschutz.nrw.de. Einrichtungen Wer vor Ort im Opferschutz tätig ist, ist in einer bundesweiten Online-Datenbank erfasst. Unter www.odabs.org finden Betroffene von Straftaten Hilfeeinrichtungen. In Mönchengladbach sind etwa Zornröschen und der Weiße Ring im Opferschutz aktiv.

Dabei ist wichtig zu wissen: die Opferschutzbeauftragte muss im Gegensatz zu Polizei oder Staatsanwaltschaft nicht tätig werden, wenn sie von einer Straftat Kenntnis erlangt. „Ich unterliege nicht mehr dem Legalitätsprinzip wie noch als Staatsanwältin“, erklärt sie. Nicht alle, die sich an sie wenden, wollen nur reden. Manche möchten auch Informationen über den Ablauf eines Prozesses, suchen Beratung („Dann lotsen wir weiter an die zuständigen Beratungsstellen“) oder haben finanzielle Schäden erlitten. Die Opferschutzbeauftragte verfügt zwar über keine eigenen Mittel, kennt aber die Strukturen und kann vermitteln. Sie setzt sich auch für die Verbesserung des Opferschutzes ein. „Das Opferentschädigungsgesetz ist umständlich, belastend und langwierig. Wir versuchen, Veränderungen anzustoßen“, sagt sie.

Dass ein Opfer im Strafverfahren als Nebenkläger auftreten kann, hat für die Betroffenen große Vorteile, wie Rechtsanwältin Susanne Vehling-Feinendegen ausführt. Der Nebenkläger hat in der Verhandlung Fragerecht, kann Beweisanträge stellen und Einfluss auf das Verfahren nehmen. „Es hilft bei der persönlichen Aufarbeitung der Straftat“, sagt die Anwältin. „Das Opfer, das unter Angst, Wut, Scham oder dem Kontrollverlust leidet, wird zu jemandem, der agiert. Das löst die Hilflosigkeit auf.“ Ebenfalls zur persönlichen Bewältigung der Tat kann der Täter-Opfer-Ausgleich beitragen, von dem Matthias Schumacher, Sozialpädagoge bei den ambulanten sozialen Diensten des Landgerichts, berichtet. „In vielen Fällen ist es sinnvoll, den Konflikt an die Beteiligten zurückzugeben“, stellt er fest. Der Täter steht dann zu seiner Tat, der Geschädigte kann ihn direkt mit den Tatfolgen konfrontieren. Im Idealfall einigen sich beide auf einen Schadensausgleich. Schumacher berichtet von dem Fall zweier Studentinnen, in dem es eigentlich um ein geliehenes und nicht zurückgegebenes Buch geht, die Sache in den sozialen Medien aber so eskaliert, dass eine der Beteiligten einen psychischen Zusammenbruch erleidet und ein Semester verliert, was zu finanziellen Schwierigkeiten führt. Im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs gelingt es, Einsicht zu vermitteln und Zahlungen zu vereinbaren, was zu einer Einstellung des Strafverfahrens führt.

