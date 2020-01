Traditionscafé am Schillerplatz : Neustart für das Van Dooren

Mönchengladbach Kathrin Beltermann und Sandra Züwerink wollen dem Café am Schillerplatz im Gründerzeitviertel ab dem 1. Februar neues Leben einhauchen.

Jetzt, kurz vor der Eröffnung, sind die beiden ausgelassen, geradezu überschwänglich. „Das Ordnungsamt war am Montag da und hat die Abnahme vorgenommen“, sagt Züwerink. „Jetzt wissen wir, dass wir Samstag aufmachen können.“ Die Folien vor den Scheiben bleiben aber noch bis Samstagmorgen hängen. Wie es jetzt aussieht, das soll eine Überraschung bleiben. An dieser Stelle darf aber schon verraten werden: Der gewohnte Charme des Van Dooren mit seinem Schiller an der Wand und den Büchern im Regal bleibt weitestgehend erhalten. Eine alte Werkbank steht nun vor dem Fenster, „für den schnellen Kaffee“, erklärt Züwerink. Kulinarisch soll es ein täglich wechselndes Mittagsgericht geben.

Neue und alte Gastronomie in Mönchengladbach : Wirte-Wechsel am Schillerplatz

Das Van Dooren zu übernehmen, das habe als fixe Idee schon 2018 begonnen, erzählt Züwerink. Damals seien die beiden auf dem Greta-Markt am Schillerplatz gewesen – auf der Suche nach einem Ort für ein paar leckere Getränke. Fehlanzeige damals und im Jahr darauf das gleiche Bild. „Wir kannten den Verpächter und sagten ihm, wenn das Van Dooren mal zur Disposition stehe, hätten wir Interesse“, erzählt Züwerink. Dass es dann so schnell geht, war da noch nicht abzusehen.

Um das Van Dooren fit zu machen für die Eröffnung, hatten Beltermann und Züwerink nur drei Monate Zeit. Ende Oktober konnten sie mit den Renovierungsarbeiten beginnen, die meiste Zeit arbeiteten beide noch in ihren alten Jobs, konnten also nur abends und am Wochenende selbst Hand anlegen. Erst seit Mitte Januar können sie sich wirklich in Vollzeit um ihre Vision kümmern.