Kongress im Haus Erholung : Deutscher Städtetag fordert mehr Freiheit und mehr Geld

Mönchengladbach Städte wissen oft am besten, wo Tempolimits Sinn machen, sagt der Deutsche Städtetag. Er verlangt daher mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunen.

Um mehr für die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern tun zu können, verlangt der Städtetag von der Bundesregierung bei der Neufassung der Straßenverkehrsordnung in Städten größere Freiheit beim Verhängen von Tempolimits. „Wir vor Ort können besser entscheiden, wo eine Beschränkung sinnvoll ist“, sagt Lewe. Bislang stehen solchen lokal gewünschten Limits in etlichen Fällen noch Regeln der StVO entgegen. Vision der Städte sei, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken. Erhöht hätte der Städtetag hingegen gerne den Betrag, den die Bundesregierung für eine Verbesserung wirtschaftsnaher Infrastruktur ausgeben will. Statt 300 Millionen Euro müssten es mindestens doppelt so viel sein. Positiv bewertet wird, dass seit Jahresbeginn ein gesamtdeutsches Fördersystem mehr als 20 Programme aus sechs Bundesministerien bündelt. Unterschiedliche Lebensverhältnisse und damit soziale Spaltung gebe es nicht nur innerhalb mancher Städte, sondern auch zwischen Städten und ganzen Regionen. Der Städtetag dringt daher auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in ganz Deutschland.