Am Wochenende in Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Billy Boyd, Darsteller von „Pippin“ in der „Herr der Ringe“-Trilogie, kommt zum großen Tolkien-Konzert in die Red Box. Foto: Guido Radtke

Mönchengladbach Von Beethoven pur im Schloss Rheydt bis Beikircher im Theater im Gründungshaus - an diesem Wochenende ist für jeden etwas dabei.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Museum Abteiberg Am Sonntag, 2. Februar, ist von 11 bis 18 Uhr „Erster Sonntag“ im Museum Abteiberg. Der Eintritt ist frei. Führungen durch die Sammlung und die Ausstellung „Libertine“ mit Arbeiten von Jutta Koether finden um 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr statt. Unter dem Thema „Alles in Rot – Die Welt in nur einer Farbe“ können Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren in der Malklasse aktiv werden. Anmeldung nicht erforderlich.

Museum Schloss Rheydt Kinder ab sechs Jahren sind am Sonntag, 2. Februar, 15 bis 16 Uhr, zu der Führung „Der kleine Prinz, die alte Burg und der Hase“ eingeladen. Der Eintritt kostet vier Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Konzert gibt es am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr. Ein Ensemble ausgewählter Meisterstudenten des Orchesterzentrums NRW spielt im Rittersaal von Schloss Rheydt unter dem Motto „Beethoven pur!“ Auf dem Programm stehen die Serenade D-Dur op.8, das Septett Es-Dur op. 20 und das Duo Es-Dur, das „Duett mit zwei obligaten Augengläsern“. Karten gibt es zum Preis von 13 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an der Abendkasse sowie unter www.ADticket.de.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte BIS Zentrum für offene Kulturarbeit Bismarckstraße 97-99, Telefon 02161 181300 Comet-Cine-Center Viersener Straße 8 Haus Erholung Johann-Peter-Boelling-Platz Kaiser-Friedrich-Halle Hohenzollernstraße 15 Klosterkirche St. Barbara Bettrather Straße 79 Museum Abteiberg Abteistraße 27, Informationen unter www.museum-abteiberg.de Red Box Am Nordpark 299 Schloss Rheydt Schlossstraße 508 Theater Mönchengladbach Odenkirchener Straße 78, Infos unter Telefon 02166 6151100 Volkshochschule Lüpertzender Straße 85

Theater Mönchengladbach Am Freitag, 31.Januar, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 2. Februar, 16 Uhr, wird auf der großen Bühne die „Zauberflöte“ gespielt. Am Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, steht dort die schwungvolle Ballettshow „Living in America“ auf dem Programm, während im Studio „Heinz mit Erhardt lacht“. Am Sonntag, 11.15 Uhr, lädt das Theater zur Matinée ein. In der Theaterbar wird das Schauspiel „Elling“ nach dem Roman „Blutsbrüder“ von Ingvar Ambjørnsen vorgestellt.

Comet-Cine-Center Die New Yorker Metropolitan Opera spielt live Gersh­wins‘ „Porgy and Bess“. Zu sehen und zu hören im Comet-Cine-Center am Samstag, 19 Uhr, und am Sonntag, 18 Uhr. Tickets an der Kinokasse.

BIS Zentrum Am Donnerstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, gibt es zunächst ein Glas Sekt. Um 20 Uhr dann zeigt das BIS die Wechseljahrskomödie mit dem Titel „Hitzeperiode“. Nach dem Theater gibt es einen kulinarischen Genuss: ein Drei-Gänge-Menü. Tickets zum Preis von 55 Euro (inklusive Menü) gibt es unter www.bis-zentrum.info oder Telefon 02161 181300.

Volkshochschule „Freiheit für die Farbe“ heißt der Malworkshop unter der Leitung von Edelgard Wittkowski, der am Samstag, 10 bis 15.30 Uhr, in der VHS stattfindet. Er kostet 36 Euro. Information und Anmeldung unter vhs-mg.de oder Telefon 0216125 6400.

Red Box Am Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr, kommt die Welt von J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ als Konzert mit sinfonischem Orchester und Chor auf die Bühne. Am gleichen Tag um 19 Uhr findet ein Filmmusikkonzert mit den Kompositionen von Hans Zimmer statt. Tickets unter eventim.de.

Theater im Gründungshaus (TIG) Der rheinische Kabarettist Konrad Beikircher präsentiert am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr sein ­Programm „400 Jahre Beikircher“. Tickets gibt es ab 31,80 Euro unter www.eventim.de oder

nacht@dein-tig.de.